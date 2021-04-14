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Siyaset Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Siyaset

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 12:45:00 -
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, 'Sizin de gönlünüz adaylıktan yana mı?' sorusuna da yanıt verdi.

Akşener verdiği cevapta, "Bugüne kadar ben öyle bir şey demedim. Duydunuz mu ağzımdan? Biz, millete odaklı bir çalışma yapıyoruz. Milletin dertlerini dinliyoruz, kamuoyunun gündemine getiriyoruz. En önemlisi de 20 Ocak 2020'den beri geziyorum. Bu çalışmayı yaparken şahsıma, partime veya benim herhangi hayalime yönelik ki Türkiye'den başka bir hayalim yok onu da net bir şekilde söyleyeyim, en küçücük bir toz zerresi kadar bir şey yapmıyoruz. Yani esnaf, vatandaş, işsiz genç özne. Dolayısıyla vatandaşımız da bunu gördü. Seçime çok zaman var, o zaman neler olur hep birlikte görürüz. Hayrıhi ve şerrihi min Allahu teala" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

zd

Allah'ın belası karı.sen gelince işsiz aç kalmayacakmı.işin gücün algı.ne yapacaksın onu şöyle apo yu serbest bırakıp fetöcü  güleni burayamı getirecen
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