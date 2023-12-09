Meral Akşener'den 6'lı masa itirafı

Sabah saatlerinde geldiği Trabzon'da partililerle buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra bir otelde düzenlenen Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu toplantının ardından Yomra ilçesindeki İkisu mahallesine gelen Akşener, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Akşener, bir vatandaşın sorusu üzerine 6'lı masadan ayrılma ve geri dönme sürecini anlattı. Bir vatandaşın, "Keşke o masadan kalktığınız zaman geri dönmeseydiniz" ifadeleri üzerine Akşener, "Şimdiki aklım olsa dönmezdim" dedi. Bunun üzerine tekrar söz alan vatandaş, "Ben Karadenizliyim içinden geçeni kıvırarak konuşmam. Düz bir insanım" şeklinde konuşması üzerine Akşener, "Alışkanım" ifadelerini kullandı.

Akşener ile karşılıklı oturan vatandaşın tekrar "O masadan kalktınız takdir ettik sizi ama keşke geri dönmeseydiniz" ifadeleri üzerine Akşener 6'lı masadan ayrılma sürecinin detaylarını paylaştı.

"HİÇBİR ŞEY TALEP ETMEDİM"

"Keşke. Şimdi ki aklım olsam katiyen yapmazdım. Ama oldu işte. Onun için kendi başımıza gidiyoruz. Sizde destek olun" diyen Akşener, "Samimi bir şey söylüyorum. Bu seçimin kazanılmasını çok arzu ettim. Meral Akşener olarak hiçbir şey talep etmedim. Partimiz var bizim ben niye Cumhurbaşkanı adayı olmuyorum ki. Yani arıza çıkarmamak için ben her şeyden vazgeçtim. Ama siz iki insanı istediniz. Ben de bunlara gayret ettim. Mesele ben değilim sizsiniz. Siz bana söylediniz. Dolayısıyla o da kabul görmedi. Ondan sonraki fasıl öyle oldu. Özür dilerim" şeklinde konuştu.

"BANA SİZ GİDEBLİRSİNİZ DENDİ"

Alengirli bir iş olmadığını dile getiren Akşener, "6 kişi oturuyoruz. Biz o gün adayın nasıl yöntemle seçileceğini konuşmak üzere oturmuşuz. Bir baktım aday ismi konuşuluyor. Buna itiraz ettim. Dedim ki biz adayın seçilme yönetimini konuşacağız. Kimseyi incitmek istemiyorum. 5 arkadaşımız Kemal beyi söyledi. Bende sizin istediğiniz 2 kişiyi söyledim. Dedim ki tamam Kemal beyde aday olsun. Başkaları varsa onlarda olsun. Bu 2 arkadaşımızın da ismi olsun. Araştırma yaptıralım. Araştırmada ne çıkıyorsa uyalım. Her siyasi parti kendisi yapsın. Ortalaması neyse onun arkasında duralım ve itiraz etmeyelim. En fazla 1 haftalık bir süreç dedim. Bana orada siz istemiyorsanız biz 5 kişi olarak imzalayalım siz gidebilirsiniz dendi. O zaman hem Ali Babacan, Davutoğlu yok yok dedi. Sonrasında ben bu konuyu partideki arkadaşlarımla konuşmak için geri döndüm. Benim herşeyim açıktır. Zaten gizli iş yapamıyorum. Arkadaşlarım bana oturma bir daha dedi. 2 ayrı yazı hazırladık. Kalktık o konuşmayı yaptık" diye konuştu.

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