Meral Akşener ve Ali Babacan'dan Ümit Özdağ açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytinburnu’nda bir kafede gençlerle biraraya geldi. Burada gençlerle sohbet eden Meral Akşener, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeleri için gençleri ikna etmeye çalıştı. Akşener sohbetinde, parlamenter sistem vurgusu da yaptı.

"Hayırlı uğurlu olsun"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için diğer partililerin düşüncelerini bilmediğini belirterek, “Diğer partilerin ne dediğine dair bir bilgim ve fikrim yok ama biz Çarşamba günü, seçim Pazar günü oldu o hafta Çarşamba toplandığımızda Sayın Kılıçdaroğlu’na, biz diğer Sayın İnce, Sayın Özdağ, Sayın Oğan’la ilişki kurmak, görüşme yapmak, iletişim kurmak ve onların talepleriyle ilgili tutum alma konusunda yetki verdik. Dolayısıyla o yetki çerçevesinde yaptığı görüşmelerin sonunda bir noktaya gelindi. Bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ, Millet İttifakı’nın içinde yer aldığını ve destekleyeceğini söyledi. 7 maddelik CHP Genel Başkanı sıfatıyla Sayın Kılıçdaroğlu’nun imzasının olduğu, Zafer Partisi Genel Başkanı sıfatıyla da Sayın Özdağ’ın imzasının olduğu bir mutabakat metni yayınlandı. Dolayısıyla o metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. İki siyasi partinin genel başkanları olarak yayınlandı. Millet İttifakı’nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var, onlarla ters düşen de bir madde yok. Dolayısıyla, Sayın Kılıçdaroğlu’nun böyle bir yetkisi vardı. O yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri göndereceğine dair paylaşımlarıyla ilgili soruya da Meral Akşener, “Benim herhangi bir yorumum yok çünkü biz henüz bakanlıklar konusunu hiçbir şekilde Millet İttifakı’nın bileşenleri olarak gelip biraraya konuşmadık. Bildiğim bir şey var, iki siyasi parti olarak biz ayrı ayrı girdik. Dolayısıyla alınan oy ve çıkarılan milletvekili sayısına göre öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti seçimden sonra inşallah kazanacağız. Bir araya gelinecek ve bu konuda görevlendirmeler yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi’nin görevlendirmelere aldığı bakanlıkları, hangi siyasi partiye, siz burada görev alın diyeceği İYİ Parti’yi ve onun genel başkanını ilgilendiren bir durum değildir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanının ve parti kurullarının vereceği bir karardır. Ona da saygı duyuyorum. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ, öyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu başından itibaren yapmışsa, dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum" dedi.

Ali Babacan: Basından öğrendim

6'lı masanın diğer üyesi Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan da Ümit Özdağ görüşmesiyle ilgili açıklama geldi.

Babacan açıklamasında, ''Biz Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesinin öncesinde Kılıçdaroğlu ile görüştük. Ama protokolün nihai halini basına açıklandığı an gördüm.'' dedi.

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