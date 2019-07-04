Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istediği üzerine partiden GİK üye sayısı 80'den 50'ye indirildi. Akşener'in talebi 3-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.04 Temmuz 2019 Perşembe 13:03
En son kongresini 25 Mayıs'ta yapan İYİ Parti, tüzük maddelerini değiştirip genel başkanın yetkilerini artırmıştı. Akşener'in talebi üzerine GİK üye sayısı 80'den 50'ye indirildi. 3-4 Ağustos'ta genel başkanın talebi yerine getirilecek.
İYİ Parti, olağanüstü kurultaya gidiyor. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan Başkanlık Divanı sonrası yapılan açıklamada, olağanüstü kongre kararı alındığı bildirildi İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, Başkanlık Divanı sonrası yaptığı açıklamada, "Partimiz 3-4 Ağustos'ta bir önceki kurultayımızda değişiklikler yaptığımız tüzüğümüzün gereklerini yerine getirmek üzere, olağanüstü kurultayını toplayacaktır" dedi. İYİ Parti'de 25 Mayıs'ta yapılan tüzük kongresinde Genel İdare Kurulu sayısı 80'den 50'ye düşürülmüştü. Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kongrede ise 50 kişilik yeni Genel İdare Kurulu'nun üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılacağı öğrenildi.
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