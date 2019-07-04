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Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istediği üzerine partiden GİK üye sayısı 80'den 50'ye indirildi. Akşener'in talebi 3-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:03
Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor

En son kongresini 25 Mayıs'ta yapan İYİ Parti, tüzük maddelerini değiştirip genel başkanın yetkilerini artırmıştı. Akşener'in talebi üzerine GİK üye sayısı 80'den 50'ye indirildi. 3-4 Ağustos'ta genel başkanın talebi yerine getirilecek.

İYİ Parti, olağanüstü kurultaya gidiyor. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan Başkanlık Divanı sonrası yapılan açıklamada, olağanüstü kongre kararı alındığı bildirildi İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, Başkanlık Divanı sonrası yaptığı açıklamada, "Partimiz 3-4 Ağustos'ta bir önceki kurultayımızda değişiklikler yaptığımız tüzüğümüzün gereklerini yerine getirmek üzere, olağanüstü kurultayını toplayacaktır" dedi. İYİ Parti'de 25 Mayıs'ta yapılan tüzük kongresinde Genel İdare Kurulu sayısı 80'den 50'ye düşürülmüştü. Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kongrede ise 50 kişilik yeni Genel İdare Kurulu'nun üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:03
  1. Meral Akşener
  2. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • Ateko09Ateko091 sa önce
    Zaten küçük
  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    Bu Hain Fetonun partisi degilmi hala utanmadan çıkıp konuşuyorlar. Yeni akit de bunları ve saadete maalesef çok ön plana çıkarıyor sunuz hayırdır.
  • mniksekmniksek1 sa önce
    İP KÜÇÜLÜNCE BİR SONRAKİ YEREL SEÇİMLERDE BÜYÜKŞEHİR YADA İL BELEDİYESİMİ KAZANACAK...MİLLETİN EĞLENCESİ OLMADANSA TÜMDEN KENDİNİ FES ETSİN DAHA GÜZEL...

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