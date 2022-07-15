Meral Akşener şaşırtmadı... İçinde FETÖ olmayan 15 Temmuz mesajı!
15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugüne kadar "tiyatro" dediği darbe girişimi için bu iddiasından vazgeçti ama bu sefer de mesajında darbeyi yapmaya kalkışan FETÖ'nün adını geçirmedi.
Yeniakit.com.tr
Türkiye, 15 Temmuz ihanetinin yıldönümünde şehitlerini anarken, siyasi parti liderleri de sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.
Bugüne kadar 15 Temmuz'u "tiyatro" sözleri ile değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu tavrından vazgeçti. Ancak İP'li Akşener, Twitter hesabından paylaştığı 15 Temmuz mesajında, bu sefer de darbeye kalkışan FETÖ'den hiç bahsetmedi.
Akşener mesajında, "Bağımsızlığına, egemenliğine ve demokrasisine her daim sahip çıkan aziz Türk Milleti'nin, devletini sokaktan topladığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde; kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.