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Gündem

Meral Akşener MHP'ye geri dönecek mi? İşte cevabı

Meral Akşener'in MHP'ye dönüp dönmeyeceği MHPlilerin gündeminde. Bilindiği gibi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e ziyaret eden İYİ Parti lideri Meral Akşener’e MHP Lideri Devlet Bahçeli'den eve dön çağrısı gelmişti. Meral Akşener'in MHP'ye geri dönüp dönemeyeceği tartışılırken Akşener'den konuya yönelik açıklama geldi. Peki, Meral Akşener ne dedi? Meral Akşener MHP'ye geri dönecek mi? İşte açıklaması...

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:02:00 -
Meral Akşener MHP'ye geri dönecek mi? İşte cevabı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısı ve Erdoğan'ın çağrıya verdiği destekle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Akşener, Bahçeli'nin çağrısına kapıyı kapatırken, Erdoğan'ın çağrısı için "Parlamenter sisteme geçiş için bir çağrı ise destek veririz" dedi. Akşener, CHP'ye de mesaj göndererek "Milletin menfaat ve çıkarlarına aykırı davranılmadığı süre içerisinde, yola çıktığımız hiçbir grubu ve hiçbir insanı yolda bırakmadık" dedi.

Akşener, Kırıkkale'de şehitlik ve Hasandede Türbesi'ne ziyarette bulunarak, dua etti. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Akşener, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, bir gazetecinin "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkınızda yaptığı açıklama, İYİ Partiye bir davet olarak nitelendirildi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın Erdoğan'ın çağrısı, İYİ Partiden iktidara bir destek çağrısı ise... Aslında iki partinin sayısal anlamda sayısal çoğunlukları var. Türkiye'nin içi ile oluşan bir soruna yönelik bize ihtiyaçları yok. Dış politika açısından baktığımız zaman hadiseye, Millet İttifakı'nda yer alan hiçbir siyasi parti dış politikaya yönelik Türkiye'nin bir sorunu olduğunda devletini, hükümetini yalnız bırakmadı."

"İkincisi bu çağrı, Türkiye'nin taşınamaz hale gelmiş yüklerinin ve problemlerinin çözümü ile ilgiliyse, 5 Mayıs 2018'den beri söylediğimiz bir şey var. Tek partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'ye uygun değil dedik ve haklı çıktık. Önerimiz de iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Bu konuda bizden yardım isteniyorsa, destek isteniyorsa bunu en başından beri talep eden biziz. Bu konunun olması gerektiğini söyleyen İYİ Partidir, elbette bu konuda o destek verilir."

"Şayet bu çağrı siyasi bir taktik üzerine, samimiyetten uzak ise biz İYİ Parti olarak milletimizin menfaatleri ve çıkarlarına aykırı, değerlerine aykırı davranılmadığı süre içerisinde yola çıktığımız hiçbir grubu ve hiçbir insanı yolda bırakmadık."

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