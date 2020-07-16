Meral Akşener karantina altında
Yakın korumasında koronavirüs tespit edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisini karantina altına aldı.
İYİ Parti'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) paniği başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yakın korumasının koronavirüs testi pozitif çıktı.
Test sonucunun öğrenilmesiyle hemen Meral Akşener'e de koronavirüs testi yapıldı.
Karantina altında
Sonuç negatif çıksa da Meral Akşener programlarını iptal ederek kendini karantinaya aldı.
Bilindiği üzere daha önce Meral Akşener'in evdeki yardımcısı da koronavirüse yakalanmıştı. O günlerde de büyük panik yaşayan Meral Akşener, defalarca koronavirüs testinden geçmişti.