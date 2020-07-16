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Siyaset

Meral Akşener karantina altında

Yakın korumasında koronavirüs tespit edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisini karantina altına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 09:47:00 -
Meral Akşener karantina altında

İYİ Parti'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) paniği başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yakın korumasının koronavirüs testi pozitif çıktı.

Test sonucunun öğrenilmesiyle hemen Meral Akşener'e de koronavirüs testi yapıldı.

Karantina altında

Sonuç negatif çıksa da Meral Akşener programlarını iptal ederek kendini karantinaya aldı.

Bilindiği üzere daha önce Meral Akşener'in evdeki yardımcısı da koronavirüse yakalanmıştı. O günlerde de büyük panik yaşayan Meral Akşener, defalarca koronavirüs testinden geçmişti.

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Yorumlar

Ziya

Herkes binlerce korona testi yaptırdı bir biz yatıramadık
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