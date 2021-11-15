Akşener'in gazetesi, 'MHP'yi bırak, beni al' mı diyor? İP'in Yeniçağ'ının kafası karışık

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İP'li Meral Akşener'in Yeniçağ gazetesi, Davutoğlu'nun açıklamalarını alıntılayarak manşetinden Cumhur ittifakını hedef alırken, hemen altında yer alan iki haberle de iktidarın başarılarını övdü.

Kafaları karışık!

Manşet haberinde, "Cumhur ittifakı tabanda çöküyor" diyen Yeniçağ, hemen altında AK Parti iktidarı döneminde, Türkiye'nin itibarının nasıl yükseldiğini haberleştirdi. Gazete, iki süper devletten birisi olan Rusya'nın, Türkiye'ye "birlikte silah üretelim" teklifinde bulunduğunu yazdı. Yeniçağ, bu haberin altında ise, yine AK parti iktidarındaki terörle mücadelenin ne kadar başarılı olduğunu hatırlatacak şekilde, PKK'lıların inlerinin vurulduğunu övgü dolu sözlerle haberleştirdi.

Manşetinden Cumhur ittifakını hedef aldı

Manşet haberinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına yer veren Yeniçağ, Davutoğlu'nun, "Kötü gidişatı sahiplenmeyen ve birbirini suçlayan her 2 partinin tabanında da basınç var." dediğini yazdı.

Manşet altında iktidarın başarılarına övgüler yağdırdılar

Manşet haberinin hemen altında, "Rusya'dan 'savaş uçağını bilikte üretelim önerisi" başlığını kullanan Yeniçağ, o haberin altında da AK Parti'nin terörle mücadeledeki başarısını, "Terörist inleri böyle vuruldu" başlığı ile aktardı.