Meral Akşener dahil birçok kişi onun kadar olamadı! Ateist Nişanyan'dan sosyal medyayı sallayan İsrail sözleri

İsrail'in Filistin halkına yönelik yıllarca devam eden katliamları sonrası ok yayından çıktı.

HAMAS'TAN İSRAİL'E ŞOK BASKIN

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı..

ÖLÜ VE YARALI SAYISI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının aralarında çocuk, kadın olmak üzere 770 olduğunu, yaralı sayısının da 4 bini aştığını duyurmuştu.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 18 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

NİŞANYAN'DAN FİLİSTİN'E DESTEK SÖZLERİ

Tüm bu yaşananlar ardından Ermeni yazar Sevan Nişanyan'dan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dair çok çarpıcı bir yorum geldi.

Sık sık açıklamaları ile gündeme gelen Nişanyan bu sefer İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrası bir değerlendirmede bulundu.

"HER ŞEYİ HAK EDİYORLAR"

Nişanyan, "Gazze'de insanların hapsedildiği, toplama kampı gibi bir yer. Böyle bir yerin karşısında festival yapmak alçaklıktır. Bunu yapanlar her şeyi hak ediyor." cümlesini kurdu.

İSRAİL'E SERT SÖZLER: NAMUSSUZLUĞUN AŞIRI BİR UCUDUR!

Nişanyan açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Bir açık hava toplama kampı, 17 yıldan beri insanların hapsedildiği, aç bırakıldığı ve zaman zaman bombalandığı, dışarıya seyahat edemedikleri, basbaya Varşova Gettosu niteliğinde bir yer Gazze. Ve gidip o toplama kampının hemen karşısına, tellerin dışına barış için rock festivali yapmaya kalkmak, yüzsüzlüğün, alçaklığın ve namussuzluğun aşırı bir ucudur. Psikopat davranışıdır, bence her şeyi hak eder böyle bir şeye girişen…

"İSRAİL NASIL BİR PSİKOLOJİNİN ESİRİDİR"

Yani sen insanların sokağa bile çıkmaktan korktuğu, dışarı çıkamadığı ve aç yaşadığı bir yerin dikenli tellerinin hemen dışında müzik festivali düzenliyorsun. Bunu bir düşünsenize! Böyle bir şey yapmak nasıl bir ruh halidir. Nasıl bir psikolojinin esiridir. Filmlerde 2. Dünya Savaşı sahnelerini görürsünüz… Toplama kampında insanlar aşağılanıp, sefalet çekerken öldürülürken hemen dışında subaylar mahfilinde Nazi subayları eğlenirler! Bir benzerliği düşünün isterseniz.

AKŞENER, NİŞANYAN KADAR OLAMADI

Sevan Nişanyan kadar olamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Filistin'in haklı mücadelesini terör eylemine benzetmiş ve vatandaşlardan büyük tepki görmüştü.

Bebek katilleriyle aynı tarafta olmayı iyice benimseyen Akşener, şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"Filistin halkının meşru ve haklı talebinin terör eylemleri ile kirletilmesi kabul edilebilir değildir. Bu tür eylemler, bugüne kadar maalesef Filistin halkının acısını artırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu bir kere daha belirtirken; İsrail hükûmetini de sağduyu ile hareket etmeye davet ediyor ve şiddet ortamından bir an önce uzaklaşılmasını temenni ediyorum"

Bilindiği üzere Meral Akşener, CHP ile kol kola girerek bebek katili PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP ile seçimlerde aynı tarafta yer almıştı.