Meral Akşener, Ali Babacan'ı 'hortumcu' ilan etti! Yine ittifak karışacak

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ali Babacan'ın ekonominin başında olduğu dönemde gerçekleştirilen Türk Telekom özelleştirmesini yine diline doladı.

Daha önce Ali Babacan, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun Türk Telekom özelleştirmesini hedef almasına cevap vermesine rağmen Akşener, yalanlarıyla söz konusu özelleştirmeyi tekrar gündeme getirerek 24 milyar dolarlık yolsuzluk yapıldığı yalanını ortaya attı.

Akşener, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:

Ülkemizin kaynaklarının nasıl israf edildiğini gösteren sadece 2 kalem örnek;

Aile dostu Hariri’nin cebine giren 24 milyar lira,

Ankapark denen ucube yere harcanan 14 milyar lira,

Toplamda bu 38 milyar lira milletimiz için harcanamaz mıydı?

Ali Babacan, daha önce cevap vermişti

Daha önce muhalefetin gündeme getirdiği iddiaya, o dönem ekonominin başında bulunan Ali Babacan'dan cevap gelmişti. Kendi döneminde yapılan özelleştirmenin hedef almasına tepki gösteren Ali Babacan şu ifadelerde bulunmuştu:

"Bütün altyapı devletin. Sadece işletme lisansı özelleştirildi. 6,5 milyar dolar nakit para aldı devlet buradan. Bu paranın hepsi yurtdışından geldi Türkiye'ye. Yani paranın yokluğunda o dönem Türkiye'ye 6,5 milyar dolar nakit para geldi. Dolayısıyla çok büyük bir para. Mülk devletin, tapu devletin, altyapı, sistem ve kablolar hepsi devletin... Özel sektöre geçince daha verimli çalışıyor çalışıyor ve daha çabuk kâra döndürüyor. Devlet olunca 10 bin kişi çalışıyor, bir 10 bin kişi daha alıyor. Dolayısıyla zarar ediyor. Zararı da bütün milletten topladığı vergilerle karşılıyorsun. Özelleştirme silmece doğru yada silmece kötü değil. Akıllıca yapmak lazım."