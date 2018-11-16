“Meral Akşener 28 Şubat’ın mağduru değil sanığıdır”

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Yağlı kazık” sözlerinden dolayı hakkında şikayetçi olmadığı 28 Şubat döneminin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner, Akşener’in mağdur değil sanık olması gerektiğini savundu.

28 Şubat davasının gerekçeli kararının açıklanmasının ardından itirazların süresinin dolduğunu belirten hukukçulara sanıklar da eklendi.

Sanıkların, Cumhuriyet savcısının ve katılanların istinaf başvuruları ile gerekçeli istinaf dilekçelerinin sunumunun hemen hemen tamamının yasal süresi dışında olduğuna işaret eden Çetin Saner’in avukatı Murat Tanfer Türemen, “İstinaf taleplerinin tamamının, bunun kabul görmemesi durumunda süresi içerisinde sunulmayan dilekçelerin süre aşımı sebebiyle reddi gereklidir” dedi.

“Akşener başörtülü öğrencilere zulmetti”

Müvekkilinin savunma dilekçesinin büyük bir bölümünü dönemin İçişleri Bakanı Akşener'e ayıran Türemen, Meral Akşener'in 28 Şubat sürecindeki uygulamalarının kendisini mağdur değil, sanık koltuğuna oturtacak cinsten olduğuna da işaret etti. Avukat Türemen, “Başörtülü öğrenciler okullara sokulmamış, yerlerde sürüklenmiş ve coplanmıştır. İstanbul’da devlet denetiminde olmayan Kur’an Kurslarının tespiti için çalışmalar yapılmıştır. Kınama amaçlı toplantılar ve yürüyüşler düzenlenmesi de bir genelge ile yasaklanmıştır” dedi.

Avukatı, Saner’in Akşener’e yönelik, “Ayağını denk alsın, yoksa yağlı kazığa oturturuz” sözlerine ilişkin “Nahoş olay” olarak bahsederken, “Konunun ne müsnet suçla, ne de BÇG ile ilişkisinin olmadığını, amacı aşar şekilde sarf edilmiş sözler olduğunu ispatlamıştır. Mağduriyet öznesi bakanlar kurulunun tamamıdır, tek bir bakana karşı gerçekleştirilen münferit bir eylem, tanımlanan suçu oluşturamaz” dedi.

Şikayetçi olmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendisi için, “Ayağını denk alsın, yoksa yağlı kazığa oturturuz” sözlerini sarf eden Çetin Saner’den şikayetçi olmamıştı.