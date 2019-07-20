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Meraklı gözler gökyüzüne çevrildi

Aklı ’gece-gündüz’ bilimde olanların festivali diye adlandırılan Astrofest 2019’da meraklı gözler gökyüzüne çevrildi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:45
Meraklı gözler gökyüzüne çevrildi

Aklı ’gece-gündüz’ bilimde olanların festivali diye adlandırılan Astrofest 2019’da meraklı gözler gökyüzüne çevrildi. Gökyüzündeki ay, gezegenler ve yıldızları izleme fırsatı bulan vatandaşlar, atölye ve doğa yürüyüşleriyle de dolu dolu festivale imza atıyor.


Gencinden yaşlısına 400’e yakın bilim tutkunu Uludağ’da buluştu. Uludağ Karinna Otel’de konaklayan vatandaşlar, bir birinden farklı atölyelere imza attı. Gökyüzünü yapılan atölye çalışmalarıyla tanıyan ziyaretçiler, dün gece ise ay, diğer gezegenler, takımyıldızları, kuyruklu yıldızlar ve daha birçok gizemli gök cismini teleskopla yakından inceleme fırsatı buldu. Son yüzyıldaki gelişmelerle birlikte insanlar uzayın kapılarını aralarken, bu serüvenin bir aktörü olmak yalnızca devletlerin veya büyük teknoloji şirketlerinin değil birey olarak belki de herkesin hayali olmaya başladı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi, uzay meraklılarını bu yıl 5. kez Uludağ’da bir araya getiriyor. Astrofest 2019, her yaştan insanı doğa ile buluşturma, ailecek keyifli, bilim dolu, kaliteli vakit geçirme imkanı sunmaya devam ediyor. Uzay, astronomi ve bilimsel birçok konuda bilinçlendirme çalışması yaparak özellikle çocukların ve gençlerin dikkatini bu alana çekmeyi amaçlayan Astrofest eğitici ve bir o kadar da eğlenceli bir etkinliğe imza atıyor.


Geceleri teleskopla gökyüzü gözlemleri ve takımyıldız eğitimlerinin gerçekleşeceği Astrofest’te katılımcılar gündüzleri ise, Uludağ’ın nefis doğasının tadını çıkarıyor. Doğa yürüyüşleri, yetişkin ve çocuklara özel atölye çalışmaları, Astronomi alanında uzman kişilerin katılımcılarla bilgi ve tecrübelerini paylaştıkları söyleşiler, bilim gösterileri ve daha birçok farklı etkinlikle Astrofest katılımcılarını unutulmaz bir festivale bekliyor.


Ayrıca Neil Armstrong’un aya adım atışının 50. yıldönümü olan 20 Temmuz tarihini de Astrofest katılımcıları da bugüne özel etkinliklerle kutlayacak. 5. kez düzenlenen Uludağ’daki gökyüzü gözlem festivaline 400’ e yakın kişinin katılığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Katılımcılar, bilimsel atölye çalışmaları ve gökyüzü gözlemleri devam ediyor. Önümüzdeki yıl katılamayan herkesi buraya bekliyoruz. Konusunda uzman kişiler tarafından verilen bilgilerle herkes uzayı daha yakından tanıma fırsatı bulabilir" dedi.


Bursa Kültür A.Ş. Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen festivale, TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi, Türk Astronomi Derneği, Bursa Amatör Astronomi Kulübü gibi kurumlarının yanı sıra birbirinden ünlü konuklara da ev sahipliği yaptı. Uzayda 7 gün 23 saat 8 dakika geçiren ve uzaya giden Suriye’nin ilk kozmonotu Muhammed Ahmed Faris, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics’in teorik astrofizik biriminde doktora üstü araştırmacı olarak görev yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Yavuz Ekşi, TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu merak edilenlere ışık tutuyor.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:45
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