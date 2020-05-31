Merakla bekleniyordu: Youtube'a dev özellik!

Dünyanın en aktif kullanılan video paylaşım platformu Youtube, uzun videolar için güzel bir alternatif olacak 'bölümler' özelliğini yayınladı. Yayınlanan yeni özellik ile birlikte kullanıcıların uzun videoları parçalara ayırarak istedikleri bölüme hızlıca geçiş yapabilmeleri sağlanacak.

Youtube tarafından yapılan açıklamada, yeni özelliğin Android ve iOS sürümünün yanı sıra web sürümü için de yayınlandığı, bu özellik ile birlikte video bölümlerine artık izin verileceği ancak şu an için tamamen isteğe bağlı olarak kullanılabileceği belirtildi.



Bir süredir test aşamasında olan yeni özelliğin, ilerleyen günlerde tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilmesi ve kullanıcılar tarafından olumlu karşılanması durumunda kalıcı olması bekleniyor.