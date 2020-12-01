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Teknoloji Merakla bekleniyordu: Whatsapp o özelliği nihayet yayınladı
Teknoloji

Merakla bekleniyordu: Whatsapp o özelliği nihayet yayınladı

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, kullanıcıların her sohbette farklı duvar kağıtları kullanabilmelerine izin verecek 'özel duvar kağıdı' özelliğini yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 19:34:00 -
Merakla bekleniyordu: Whatsapp o özelliği nihayet yayınladı

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, geçtiğimiz günlerde testlerine başladığı özel duvar kağıdı özelliğini nihayet yayınladı. Yeni özellik, kullanıcıların her sohbet için farklı bir duvar kağıdı kullanabilme imkanı sunacak.

Böylece kullanıcılar, farklı arka planlara sahip bir Whatsapp hesabına sahip olacak ve sohbetlerini diledikleri gibi kişileştirebilecek.

Henüz sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açılan özelliğin, ilerleyen günlerde tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.

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