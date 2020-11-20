Merakla bekleniyordu: Twitter o özellik için harekete geçti!

Geçtiğimiz günlerde Fleets isimli hikayeler özelliğini tüm kullanıcılar için yayınlayan sosyal medya devi Twitter, bünyesine yenilikler eklemeye devam ediyor. Şirket, bu kez de 'Beğenmedim' butonu için testlere başladı.

Kullanıcılar, söz konusu özellik ile birlikte Twitter akışındaki tweetlerde 'Beğenmedim' butonunu aktif olarak kullanabilecek.

Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Ancak söz konusu özellik ile ilgili açıklamalarda bulunan Twitter ürün lideri Kayvon Beykpour, şirketin bu özelliği öncelikleri arasına almadığını, öncelikli amaçlarının yanlış bilgileri engellemek ve kullanıcı deneyimini iyleştirmek olduğunu belirtti.