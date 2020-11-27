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Teknoloji Merakla beklenen Redmi Watch tanıtıldı! Uygun fiyatıyla dikkat çekiyor
Teknoloji

Merakla beklenen Redmi Watch tanıtıldı! Uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Redmi'nin uygun fiyatlı yeni nesil akıllı saat modeli Redmi Watch kullanıcıların beğenisine sunuldu. Peki yeni akıllı saat neler sunuyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-27 01:21:00 -
Merakla beklenen Redmi Watch tanıtıldı! Uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Son zamanlarda giyilebilir teknoloji ile kendini gösteren Çin merkezli teknoloji üreticisi Redmi, yeni nesil akıllı saat modeli Redmi Watch'ı tanıttı. Şirketin ilk akıllı saati olan Redmi Watch, uygun fiyatıyla dikkat çekmeyi başardı. Peki Redmi Watch kullanıcılara neler sunacak? Fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Redmi Watch, 1,4 inç büyüklüğünde kare tasarıma sahip olan LCD bir ekranla geldi. 35 gram ağırlığında olan Redmi Watch, 120'den fazla saat arayüzüne ev sahipliği yapacak.

5 ATM suya dayanıklılık sertifikasının yanı sıra Bluetooth 5.0 ve NFC desteği de bulunan saat, 230 mAh kapasiteli bataryası ile kullanıcılara 7 güne kadar kullanım imkanı sunacak.

Yeni nesil akıllı saat kalp atış hızı ölçümü, uyku ve sağlık takibi ve Xiao AI sesli asistanı gibi özelliklere de sahip olacak.

İşte Redmi Watch fiyatı

İlk etapta sadece Çin'de satışa sunulacak olan Redmi Watch'ın satış fiyatı 40 dolar olarak belirlendi. Ancak yeni akıllı saatin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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