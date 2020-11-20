  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Merakla beklenen o özellik yayınlandı
Teknoloji

Merakla beklenen o özellik yayınlandı

Sosyal medya devi Twitter, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Instagram benzeri hikayler özelliği Fleets'i Türkiye'de kullanıma sundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 02:44:00 -
Merakla beklenen o özellik yayınlandı

Dev sosyal medya platformu Twitter, geçtiğimiz günlerde duyurduğu 'Fleets' isimli özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu. Instagram benzeri hikayler özelliği olan Fleets, kullanıcıların 24 saat içerisinde yok olan hikayeler paylaşabilmelerini sağlayacak.

Kullanıcılar isterlerse alıntı tweetleri de Fleets'te hikaye olarak paylaşabilecek. Uygulamanın üst kısmında yer alacak olan Fleets'ler, Instagram Hikayeler'de olduğu gibi 24 saat sonra otomatik olarak kaybolacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altay tankında kritik gelişme! Harekete geçildi
Teknoloji

Altay tankında kritik gelişme! Harekete geçildi

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi adeta yılan hikayesine dönen Altay tankıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Altay tankını se..
Bunu yapan ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu! Pompeo'dan skandal hareket
Dünya

Bunu yapan ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu! Pompeo'dan skandal hareket

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş bir yasa dışı Yahudi yerle..
Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu
Gündem

Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu

Gezgin seyir füzesi hakkında konuşan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin hedefinin sadece Yunanistan değil tüm bölge olduğunu söyl..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay