Merakla beklenen o özellik yayınlandı
Sosyal medya devi Twitter, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Instagram benzeri hikayler özelliği Fleets'i Türkiye'de kullanıma sundu.
Dev sosyal medya platformu Twitter, geçtiğimiz günlerde duyurduğu 'Fleets' isimli özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu. Instagram benzeri hikayler özelliği olan Fleets, kullanıcıların 24 saat içerisinde yok olan hikayeler paylaşabilmelerini sağlayacak.
Kullanıcılar isterlerse alıntı tweetleri de Fleets'te hikaye olarak paylaşabilecek. Uygulamanın üst kısmında yer alacak olan Fleets'ler, Instagram Hikayeler'de olduğu gibi 24 saat sonra otomatik olarak kaybolacak.