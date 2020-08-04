Merakla beklenen harcama limitleri açıklandı
Türkiye'de bugün itibariyle yaz dönemi transfer sezonu açılmışken, kulüpler kadro planlamalarını tam anlamıyla gerçekleştirmek için TFF'nin harcama limitlerini açıklamasını bekliyordu. TFF, 2020-2021 sezonunda takımların yapacağı harcama limitlerini duyurdu.
Kulüp Lisans Kurulu, 3 Ağustos 2020 tarihli toplantısında 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı: