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Eğitim Merakla beklenen gün geldi: LGS 2. nakil sonuçları açıklandı!
Eğitim

Merakla beklenen gün geldi: LGS 2. nakil sonuçları açıklandı!

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Merakla beklenen gün geldi: LGS 2. nakil sonuçları açıklandı!

Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece yerleştirme süreci, 28 Ağustos tarihinde tamamlanacak.
Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları, 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri sisteme işlenecek.
Sonuçlara MEB Sonuç internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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2026 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

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