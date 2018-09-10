Merak etmeyin büyüme ağrısı olabilir

Büyüme ağrısı, 3-12 yaş arası çocuklarda genellikle bacaklarda (dizin arkası, uyluk ve baldırlarda), akşam ve geceleri ortaya çıkan ve uykudan uyandıran, birkaç dakikadan birkaç saate dek sürebilen, nedeni bilinmeyen ağrılardır. Eklem veya kemikte değil, kasta ağrı söz konusudur. Genelde, artmış fiziksel aktivite sonrası görülür. Bazen günlerce ağrı olmazken, bazen de tekrar başlayabilir.

DOKTORA NE ZAMAN GİTMEK GEREKİR?

Dikkatle gözlemleyin çocuğunuzda eğer,

Ağrıyla birlikte ateşte varsa



Yürürken topallıyorsa

Eklemlerde şişlik, kızarıklık varsa

Günlük normal aktivitelere engel olan bir ağrı varsa.

TEŞHİSİ

Genelde, doktor öyküden büyüme ağrısından şüphelenir. Fizik muayenede bulgular normaldir. Şüpheli bir durum varsa, kan testleri, filmler gerekebilir.

TEDAVİSİ

Çocuğa ve aileye olayın masum olduğu açıklanıp bilgi verilir.



Ağrı sırasında masajdan yarar görecektir.



Gerekirse ağrı kesiciler kullanılabilir.



Kas germe egzersizlerinin yararı olabilir.