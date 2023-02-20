Merak ediliyordu! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam kararını duyurdu
Deprem felaketi nedeniyle ara veren Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü 21 Şubat Salı günü ekranlarda olacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Oktay Kaynarca'nın ilgiyle izlenen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu.
Oktay Kaynarca’nın kısa sürede fenomen olan dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin yarın akşam ekrana gelip gelmeyeceği de netlik kazandı.
Mustafa Şevki Doğan’ın yönettiği dizi yarın 20. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Oktay Kaynarca’nın vurulacağı sahneler büyük ses getirecek.