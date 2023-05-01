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Otomotiv Menzili bin kilometre
Otomotiv

Menzili bin kilometre

Yeniakit Publisher
2023-05-01 16:16:00 -
Menzili bin kilometre

Çinli otomotiv üreticisi Chery, başarısını kanıtlamış TIGGO ailesine iki yeni hibrit seçenek ekledi.

Dünya genelindeki bayileri test sürüşü etkinliği ile bir araya getiren Chery, 75 kilometreyi sadece elektrikle katedebilen ve bin kilometrelik menzil sunan TIGGO 8 PRO e+ ve TIGGO 7 PRO e+ ile katılımcılara hibrit alanındaki teknik üstünlüğünü kanıtladı. Yeni enerji teknolojisi Ar-Ge’sine giriş yapan ilk otomobil şirketi olarak Chery, zamanın trendini yakından takip ediyor ve yeni enerji ürünlerinin küresel pazarını hızlandırma noktasında öncü bir rol üstleniyor.

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