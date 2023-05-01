Menzili bin kilometre

Dünya genelindeki bayileri test sürüşü etkinliği ile bir araya getiren Chery, 75 kilometreyi sadece elektrikle katedebilen ve bin kilometrelik menzil sunan TIGGO 8 PRO e+ ve TIGGO 7 PRO e+ ile katılımcılara hibrit alanındaki teknik üstünlüğünü kanıtladı. Yeni enerji teknolojisi Ar-Ge’sine giriş yapan ilk otomobil şirketi olarak Chery, zamanın trendini yakından takip ediyor ve yeni enerji ürünlerinin küresel pazarını hızlandırma noktasında öncü bir rol üstleniyor.