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Siyaset Menzil açıklaması muhalifleri zıplatmıştı... Babacan'dan laikçilere şirinlik!
Siyaset

Menzil açıklaması muhalifleri zıplatmıştı... Babacan'dan laikçilere şirinlik!

Yeniakit Publisher
2023-07-14 22:53:00 -
Menzil açıklaması muhalifleri zıplatmıştı... Babacan'dan laikçilere şirinlik!

Menzil şeyhinin vefatının ardından yayınladığı başsağlığı mesajıyla muhalifleri kızdıran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, laikçilere tekrar şirin gözükmek için akılalmaz siyasi çıkışlara başladı!..

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini geride bıraktı. 14 Mayıs’ı 28 Mayıs’a bağlayan seçimlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha galip çıktı.

Seçimlere 6’lı masa adı altında girerken HDP’nin desteğini de beraberinde götüren muhalefette yenilgiye rağmen en fazla kar elde eden grup ise küçük partiler oldu. Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden tam olarak 38 vekil aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanlığı bir kez daha tartışılırken, Deva Partisi diğer partilerle hareket etmeyerek seçimlerde en büyük kendilerini verdiğini ifade ettiler.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçimlerin ardından ilk kez canlı yayına çıktı. KRT TV programına katılan Ali Babacan seçim sürecini ve CHP listelerinden seçime girmelerine kadar birçok konuya değindi. Babacan'ın programda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin seçimleri "helalinden" kazanmadığını iddia etti.

Ali Babacan açıklamasında şunları söyledi:
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Bu seçimi kazandılar ama ben hep söylüyorum helalinden kazanmadılar. İnsanlara doğruları göstermediler. İnsanlar yalan söylediler. Evet kazandılar ama helalinden kazanılmış bir seçim değil, Erdoğan içinde AK Parti içinde.

"Şirinlik çabası"'

Ali Babacan, geçtiğimiz gün vefat eden Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni için başsağlığı mesajı yayınlamıştı. Mesajın ardından muhalifler Babacan'ı sosyal medyada linç etmişti. Babacan'ın Cumhur İttifakı için yaptığı, "Seçimi helalinden kazanmadılar" çıkışını, muhaliflere tekrar şirin görünmek için yaptığı ifade edildi.

Babacan'ın çıkışı büyük tepkiye neden oldu.

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