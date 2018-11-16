Mentollü merhem her mevsim yararlıdır

Özellikle kışın veya yazın kullanmakta yarar var da denemez, çünki akla gelmeyen yararlarıyla 365 gün her mevsim yardımcınız olabilir.

Bunlar arasında, gerçi artık kıştayız ama, mentolün kokusu yüzünden sivrisinekleri size yaklaştırmayacak olması da var.

1- Boğaz ağrısı: Boğazınıza sürün ve yün atkıyla sarın.

2- Öksürük: Ayağınıza bolca sürün ve yün çorap giyin.

3- Burun tıkanıklığı: Göğüse ve burun deliklerinin altına sürün.

4- Kas ağrıları: Ağrılı bölgeye sürün.

5- Baş ağrısı: Şakaklarınıza ve iki göz arasına sürün.

6- Kulak ağrısı: Pamuğa az bir miktar koyun ve kulağın içine yerleştirin.

7- Tırnak mantarı: Tırnağa sürün; ilk önce tırnağın rengi koyulaşacak ve ardından tırnak normal haline dönecektir.

8- Sivrisinekleri uzaklaştırır: Cildinize sürdüğünüz yere sivrisinek gelmez.

9- Kaşıntıyı alır: Kaşıntılı bölgeye sürün ve bantla kapatın.

10- Topuk çatlakları: Her gece yatmadan önce çatlak deriye sürün.

11- Sivilce: Sivilcenin üzerine sürün. Bir müddet sonra kurutacaktır.