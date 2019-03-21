Menteşe’ye sezonun ilk turist kafilesi geldi

Deniz, kum ve güneş turizmine alternatif olarak tarihi ve kültürel değerleri ile kültür turizminde ön plana çıkan Menteşe, yabancı turistlerinde gözdesi haline geldi. Her geçen gün Acentelerin de tercih ettiği rota haline gelen Menteşe ilçesi Ekvator, Güney Amerika, Hong Kong, Güney Kore ve Arjantin’den gelen turist kafilesini ağırladı.

Menteşe Belediyesi tarafından ağırlanan turistler Saburhane Meydanı, Şahidi Türbesi, Konakaltı Kültür Merkezi, Muğla Müzesi, Saat Kulesi, Arasta Çarşısı, Şadırvan, Yağcılar Hanı ve Menteşe Belediyesi Kültür evlerini ziyaret ettiler.Ziyarette turistlere Menteşe Belediyesi tarafından Kültür evinde Türk kahvesi, çay ve börek ikram edildi. Türk kahvesine hayran kalan turistler, tarihi Muğla sokaklarında adeta her evi, sokağı fotoğrafladılar.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kültür turizminde kısa zamanda önemli adımlar attıklarını belirterek, “Kentsel Sit alanı içerisinde yer alan iki tarihi yapımızı restore ederek kültür turizmine kazandırdık. Bu evlerimizde bugün olduğu gibi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor, yöresel lezzetlerimizi sunuyoruz. Yeni dönem de Karabağlar Yaylamızda ki Narlı Kahvemizi restore ederek kültür turizmine kazandıracağız. Menteşe tarihi ve kültürel değerleriyle, insanıyla eşsiz bir kent. Bunun kıymetini bilelim. Bu değerlerimizi koruyalım ve gelecek kuşaklara aktaralım. Yaşam kültürümüz en büyük zenginliğimiz. Bu zenginliğimizi koruyarak, paylaşalım” dedi.

Tarihi Turda Perşembe Pazarı’nı gezen İngiliz turistler, daha sonra Tarihi Arasta Çarşısı’nda kısa bir mola verip yemek yedi. Ardından tur rehberleri eşliğinde Zahire Pazarı, Yağcılar Hanı ve Kültür Evi’ni gezdi.