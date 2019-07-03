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Menteşe Uluslararası Satranç Turnuvası Sona Erdi

Turnuvanın kapanış töreni Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Turnuvanın Başhakemi IA Akif Tayfun Haznedaroğlu ve turnuva hakemlerinin katılımıyla gerçekleşti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:14
Menteşe Uluslararası Satranç Turnuvası Sona Erdi

Turnuvanın kapanış töreni Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Turnuvanın Başhakemi IA Akif Tayfun Haznedaroğlu ve turnuva hakemlerinin katılımıyla gerçekleşti.


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, turnuvaya katılan tüm oyuncuları tebrik ederek, “İlk defa bu düzeyde, uluslararası ölçekte bir turnuvaya ev sahipliği yaptık. Ukrayna, Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Sırbistan’dan katılan 20 oyuncuyu, 5 gün boyunca Menteşe’mizde ağırladık. Oyuncular hem unvan için mücadele ettiler, hem de kentimizin tarihi ve turistlik yerlerini gezip, kültürümüzü yakından tanıdılar. Amacımız evrensel yapıdaki satranç oyununu, Menteşe’de yaygınlaşmasını sağlamak.” dedi.


Turnuva Direktörlüğünü Barış Öztürk’ün yaptığı Menteşe Kapalı GM Norm Turnuvasında mücadele eden IM Deniz Özen, 9/7 puan ve 2618 ELO performansıyla ikinci GM normu almaya hak kazanırken, her iki turnuvada da GM ve WGM normu için oynayan oyuncuların tamamı ELO kazandı.Turnuva sonunda IM Deniz Özen +25 ELO, IM Umut Atakişi +13 ELO, Orkun Efe Alumert +144 ELO, IM Ekaterina Atalık +7 ELO, WFM ÇağIl Irmak Arda +39 ELO, Çisel Anaçoğlu +8 ELO, WCM Gülenay Aydın +9 ELO kazandılar.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:14
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