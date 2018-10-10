Menopoza dair merak edilenler

BELİRTİLERİ NELERDİR?

● Adet kanamalarının kesilmesi

● Sıcak basmaları, gece terlemeleri

● Çarpıntı, uykusuzluk, ağlama nöbetleri

● Sinirlilik, depresyon, unutkanlık

● Zihinsel fonksiyonların yavaşlaması, konsantrasyon güçlüğü

● Cilt kuruluğu, saç dökülmesi ve kilo almaya yatkınlık

● Eklem ağrıları, osteoporoz..

PREMENOPOZ NEDİR?

● Menopozun ilk belirtilerinin görüldüğü dönemdir. Bu dönemin uzunluğu her kadında farklı olabilir. (1-5 yıl)

Tedavisi nedir?

● Menopoz sürecinde yaşanan problemleri lokal ya da ağızdan uygulanan östrojen (hormon) tedavisi ile azaltmak ve hatta tam olarak düzeltmek mümkündür. Kontrollü olarak yapılan menopoz tedavisi belirgin yan etkiye yol açmaksızın menopoz sürecinin şikayetlerini önleyebilmektedir.

İLAÇLA İYİLEŞİR Mİ?

● Menopozun tedavisi sadece ilaç tedavisi ile değil hayat tarzınıza özen göstermekle mümkündür.

● Diyete dikkat edin, kolesterolü yükselten gıdalardan kaçının, kalsiyum alımını arttırın.

● Düzenli egzersiz yapın, yeterli ve düzenli uyuyun.

● Keyifsiz olduğunuz zaman bir süredir hiç aramadığınız: arkadaşınızı arayın. Onunla yeniden sohbet etme mutluluğunu yaşayın. Zor bir gün geçireceğinizi düşünüyorsanız güzel bir hanım olduğunuzun hatırlayın. En azından huy güzelliğinizle etrafınızda topladığınız sempatiyi hatırlayın..

● Baharın sesini dinleyin, huzur bulacaksınız. Ayrıca ibadet, ve şükretmek size huzur verecektir. Şunu hiç unutmayın: En değerli şey sağlığınızdır. Eğer buna sahipseniz düşündüğünüzden bile şanslısınız. Kendinizi kuvvetli hissettiğiniz an, menopozun getirdiği sorunlarla daha kolay başa çıkar ve göğüslersiniz.

Hormon tedavisi gerekmeyen durumlar?

● Rahim kanseri olan hastalar

● Meme kanseri olan hastalar

● Akut karaciğer hastalığı olanlar

● Akut damar hastalığı (pıhtı vs)

● Sinir sistemi ve gözle ilgili damar hastalığı olanlar.