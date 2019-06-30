Menevşe: "Ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz"

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, "Üretim, tasarruf ve ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konması, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalıdır" dedi.

Adana Ticaret Odası Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Acı Başkanlığında, Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe Odanın çalışmaları ve gündem hakkında değerlendirme yaptı. Menevşe yaptığı konuşmada, ’’31 Mart seçimlerinin ardından 4,5 yıllık seçimsiz geçecek bir döneme girdiğimizi ifade etmiştik. Ancak YSK’nın İstanbul seçimleri ile ilgili verdiği karar neticesinde, İstanbul seçimleri 23 Haziran tarihinde tekrarlandı. Hafta sonu yapılan seçimler sonrasında seçim dönemi sona erdi. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 4 yıllık seçimsiz bir dönem bizleri bekliyor. Türkiye’nin bundan sonraki süreçte yapması gereken, hızla ekonomiye odaklanmak olmalıdır. 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 3 küçülen Türk ekonomisinde küçülmenin durması ve tekrar büyümeye geçmesi için mahalli idarelerimizin yöneticilerine de büyük görevler düşmektedir. Kamu kaynaklarını doğru kullanarak, yerel değerleri katma değerli bir şekilde ekonomiye kazandırarak kalkınmanın yerelden başlamasına öncülük etmeliler. Yeni seçilen mahalli idarecilerimizden, geçmiş dönemde yerel kalkınma için atılan adımları daha ileri taşımalarını istiyoruz. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmak için önünde bulunan 4 yıllık süreyi çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için üreteceklerini, tasarruf edeceklerini ve ihracat yapacaklarını söyleyen Menevşe, şöyle devam etti:

"Toplumun tüm kesimlerinin aynı bilinçle hareket etmesi halinde ekonomimizin içine girdiği darboğazdan kısa sürede çıkacağından hiçbir şüphemiz yok. Türkiye’nin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek reformlara bugünden odaklanmamız gerektiğini ifade etmeliyim. Az önce ifade ettiğim gibi üretim, tasarruf ve ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konması, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalıdır. Ayrıca uluslararası rekabet alanında ülkemizi güvenilir bir yatırım ortamı ve ticaret partneri haline getirecek kalıcı, uzun vadeli ve çok yönlü yapısal değişimlerin bir an evvel hayata geçirilmesi adına, Adana iş ve sermaye dünyasının en yaygın Odası olarak elimizden gelen her desteği sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.Bu bağlamda 18 Haziran günü Türkiye İhracatçı Meclisi İhracatta Türkiye ilk 1000 firma çalışmasına da değinmek isterim. TİM’in ihracatta ilk 1000 firma sıralamasına Adana’dan 19 firma girmeyi başarmıştır. Bu firmalarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının ve ihracatlarının katlanarak artmasını diliyorum’’ dedi.

Toplantıda gündem maddeleri ve alınan kararlar mecliste oylandı. 2019 yılı personel servis ve 2019-2020 eğitim döneminde uygulanacak okul öğrenci servis ücretleri için uygulanacak azami fiyat tarifesi meclis üyelerinin oylarına sunuldu ve oy birliği ile tarife kabul edildi. Toplantının son bölümünde sektör sunumları gerçekleştirdi. Sunumların ardından toplantı sona erdi.