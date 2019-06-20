Menemenspor Kulüp Başkanı Tahir Şahin’den şok istifa kararı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor Kulüp Başkanı Tahir Şahin, görevinden istifa etti.

25 Mayıs tarihinde yapılan kongrede başkan seçilen Tahir Şahin, mahkeme tarafından verilen tedbir kararının kaldırılmasının ardından Menemenspor tesislerinde düzenlediği basın toplantısında aldığı kararı paylaştı. Hakkında açılan park kiralama davası neticesinde 1 yıl 3 ay hapis cezası alarak denetimli serbestlikten yararlanan Şahin, almış olduğu cezadan dolayı yasal olarak kulüp başkanlığı yapamayacağından yönetimden istifa etti. Görevi Yönetim Kurulu Üyesi Uysal Eren devraldı.

Şahin, “Menemenspor yönetim kurulu üyeliğimden istifa edeceğim, onursal başkan olarak devam edeceğim. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla, Menemenspor’u nasıl daha ileriye taşırız, nasıl İzmir takımı yaparız anlayışı ile çalışacağız. Mevzu Menemenspor ise gerisi teferruattır diyoruz. Zor süreçlerden geçtik, aldığımız şampiyonluğumuz kursağımızda bıraktılar, ama biz bu günleri de atlatarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Yeni Başkan Uysal Eren ile basın mensuplarına poz veren Şahin, onursal başkan olarak Menemenspor’a hizmet etmeye devam edeceğini ve yeni Başkan Uysal Eren’e destek vereceğini bildirerek başarılar diledi.