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Kadın - Aile Menemen nasıl yapılır? Menemen tarifi
Kadın - Aile

Menemen nasıl yapılır? Menemen tarifi

Günün her saatinde severek tüketebileceğiniz enfes bir menemen tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 17:13:00 - 2021-12-08 17:15:28
Menemen nasıl yapılır? Menemen tarifi

Menemen nasıl yapılır? Bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.

Menemen  tarifi

Malzemeler

  • 5 adet orta boy domates 
  • 2 adet çarliston biber
  • 6-7 adet sivri biber 
  • 5 adet yumurta
  • 1 yemek aşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kekik
  • Pul biber

Yapılışı

Yeşil biber ve domatesleri güzelce yıkayın. Yıkadıktan sonra domateslerin kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. Domateslerin iyice küçük küp parçalar halini almasını sağlayın. Biberlerin sapları ve çekirdeklerini temizleyin, onları da ince ince kıyın. Tereyağını sahanda çevirin. Yağ eridikten sonra biberleri tavaya ekleyin ve orta ateşte biberler kendini salana kadar 2-3 dakika boyunca kavurun. Küp haline getirdiğiniz domatesleri tavaya alın. Bu aşamada tuz ve karabiberle domatesleri tatlandırıp yumuşayıncaya kadar kavurun. Buradaki kavurma işlemi yaklaşık olarak 7-8 dakika sürecektir. Domatesler iyice kendini saldıktan ve suyunu bıraktıktan sonra kekik ilave edebilirsiniz. Yumurtaları önceden bir kabın içerisine kırın ve çırpın. Çırpma işlemini çok fazla abartmayın. Kabın içerisindeki yumurtayı domateslerin üzerine ilave edin. Ara ara karıştırarak istediğiniz kıvama gelmesini sağlayın. Kıvam aldıktan sonra servis edebilir, afiyetle tüketebilirsiniz. Afiyet olsun

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