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Spor Mendy iddiası ortalığı karıştıracak! Süper Lig devi radarına aldı bile...
Spor

Mendy iddiası ortalığı karıştıracak! Süper Lig devi radarına aldı bile...

Yeniakit Publisher
2023-08-08 17:31:00 -
Mendy iddiası ortalığı karıştıracak! Süper Lig devi radarına aldı bile...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Batista Mendy'i radarına aldı. Fransız gazeteci açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Batista Mendy'i radarına aldı. Fransız gazeteci açıkladı. 

Ön libero arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporuna göre hareket eden bordo-mavililer, listesindeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

Fransız gazeteci Clement Brossard'ın haberine göre; Trabzonspor, Angers'ta forma giyen 23 yaşındaki Batista Mendy'nin peşinde. Fırtına'nın genç oyuncu için transfer teklifi yaptığı ifade edildi.

Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Mendy'e iyi bir projeyle gidildiği bildirildi.

Başarılı orta saha oyuncusunun birçok talibi olduğu iddia ediliyor. Valencia, Frankfurt, Almeria, Lecce ve Metz'in Batista Mendy'e ilgi gösterdiği kaydedildi.
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