Menderes'i Yassıada'da duruşmalara götüren asker İmralı'daki infaz sabahını anlattı

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından tutuklanan, Yassıada'da yargılanan ve 17 Eylül 1961'de İmralı'da idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes'i cezaevinden duruşmalara götüren askerlerden 88 yaşındaki Halit Selvi, Yassıada günlerini ve İmralı'daki infazlara tanıklığını anlattı. Giresun'un Çamoluk ilçesinden tedavi amacıyla Erzincan'a gelen Selvi, darbe sırasında İstanbul Yeşiltepe'deki birlikte askerlik yaptığını, Menderes'in tutuklanıp Yassıada'ya götürülmesinin ardından kendisinin de adada görevlendirildiğini söyledi.

Merasim Bölüğü'nde askerlik yapan Selvi'nin görevi, Menderes ile dönemin hükümet yetkililerini cezaevinden duruşmalara götürmek ve yeniden cezaevine getirmekti. Selvi o günleri şöyle anlattı: “Yassıada'da Adnan Menderes'i cezaevinden alarak duruşmalara götürme ve tekrar cezaevine geri getirme görevi bölüğümüzdeki askerlere verildi. Ben de o askerlerden biriydim. Duruşmalarda benim görevim onun arkasında durmaktı.”

Emekli olduktan sonra Çamoluk'ta yaşamını sürdüren 6 çocuk babası Selvi, Menderes'in arkasında görev yaptığı sırada çekilen ve yıllardır sakladığı fotoğrafı da gösterdi.

“Menderes çok iyi bir insandı”

Selvi, duruşmalardaki savunmalara ilişkin gözlemlerini şu sözlerle aktardı: “Menderes çok iyi bir insandı. Menderes'i 'Niye yaptın, niye ettin?' diyerek boşuna idam ettiler. Onun başbakanlık yaptığı dönemde kıtlık, hırsızlık yoktu. Hükümeti döneminde yaptığı önemli ve başarılı işler dava konusu yapılarak savunması istendi. Ancak rahmetlinin sözünü tamamlamadan mahkeme başkanı tarafından azarlanarak yerine oturtulmasına çok tanık oldum.”

Vatan Caddesi'ne ilişkin savunmayı da hatırlayan Selvi'ye göre Menderes, başbakanlığı döneminde İstanbul nüfusunun yaklaşık 1,5 milyon olduğunu, ancak nüfusun 2 milyonun üzerine çıktığını ve ileride yolların yetersiz kalacağını anlatıyordu. Selvi, “Buna rağmen sözünü tamamlamasına izin verilmedi” diye konuştu.

Ezanın yeniden okunmasını hatırlattı

Selvi, Menderes döneminde ezanın yeniden Arapça okunmasına izin verildiğini hatırlatarak bu politikaların halkta büyük ilgi gördüğünü söyledi. “Menderes ezanın yeniden okunmasına izin verdi. Kapatılan camilerin yeniden açılması konusunda da çalışmalar yapıldı. Menderes'i seven insanların çok olduğunu o günlerde yakından gördüm” dedi.

İmralı'da infaz sabahı

Yassıada'daki yargılamalar sonunda idam kararları verilince İmralı'ya geçiş hazırlığı yaptıklarını anlatan Selvi, aralarında Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın da bulunduğu bazı sanıkların idam edildiğini söyledi. Selvi'nin aktardığına göre Menderes hakkındaki idam kararı, sağlık durumu nedeniyle diğerlerinden bir gün sonra infaz edildi. Selvi, adaya ulaştıklarında mahkumları gardiyanlara teslim ettiklerini belirtti.

O sabaha ilişkin yaşadıklarını Selvi şöyle anlattı: “Sabah kalktığımda Fatin Rüştü Zorlu'yu astıklarını söylediler. Bunun üzerine nerede astıklarını sorarak oraya koştum. Gittiğimde onu idam sehpasından indirmişlerdi, Hasan Polatkan'ı asmışlardı.”

Aradan geçen yıllara rağmen yaşadıklarını unutmadığını söyleyen Selvi, Menderes'i duruşmalar sırasında yakından görmeyi ve İmralı'da yaşananlara tanıklık etmeyi hayatının unutamadığı olayları arasında saydı.