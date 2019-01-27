Menderes Türel müjdeyi verdi: Mart ayında başlamayı hedefliyoruz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Antalya Konyalılar Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği Bamya Çorbası etkinliğinin konuğu oldu. Etkinliğe, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da katıldı. Dernek üyelerine seslenen Başkan Türel, Antalya'da birçok ilke imza atmış olmanın onurunu yaşadıklarını söyledi. İlk belediye başkanlığı döneminde Antalya'nın havaalanı girişinin mezbelelik halde olduğunu hatırlatan Türel, "Ne peyzaj ne yeşil alan vardı. Antalya'nın trafiği kilitlenmişti. Kanalizasyon sadece Antalya'nın üçte birinde vardı. Bazı belediye başkanları altyapı işlerini pek tercih etmezler. Altyapıyı yaptığımızda şehrin geleceğini kurtarıyoruz" dedi.

Mart ayında yolcu taşımayı hedefliyoruz

3. Aşama Raylı Sistem Projesi'nde 16 kilometrelik Varsak- Otogar etabını çalışır hale getirdiklerini belirten Türel, "Deneme seferlerimiz akşam saatlerinde yapılıyor. Mart ayında yolcu taşımayı hedefliyoruz. 18 kilometrelik Meydan-Expo ikinci etap raylı sistem hattını 5.5 ay gibi bir sürede tamamlamıştık. 2018 Eylül ayı gibi de 3. Etap'ta Varsak hattına kazma vurduk. 16 kilometrelik 3. Etabın birinci bölümünde trenler yürümeye başladı. 4-4.5 ay gibi bir sürede tamamlayarak adeta kendi kırdığımız dünya rekorlarını yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.

27 kavşakda işlem bitti

Antalya'da 27 katlı kavşağın kendi dönemlerinde hizmete girdiğini belirten Başkan Türel, Antalya'da trafiğinin kilitlendiği bölgeleri rahatlattıklarını söyledi. İlk döneminde hayata geçirdiği 11 kilometrelik raylı sistem hattına bu dönem 44 kilometre daha eklediklerini söyleyen Başkan Menderes Türel, şunları söyledi:

"55 kilometreye çıkan bir raylı sistem ağı yaptık. Biz Antalya'da görev yaptığımızda Antalya bu hizmetleri görmüş. Görevde olmadığımız 2009-2014 arasında, ilk dönemde hizmete soktuğumuz 11 kavşağa bir tane kavşak, 11 kilometrelik raylı sistem hattına bir kilometre dahi ekleyemediler. Dolayısıyla Antalya bizim olduğumuz dönemlerde kazanmış. Ama maalesef bizim olmadığımız dönemlerde kaybetmiş. 5 senede adeta 15 sene kaybetmiş."

Bu seçimde Antalya'nın geleceğine imza atılacak

31 Mart seçimlerinin önemine işaret eden Türel, "Antalya'nın geleceğine imza atacağımız bu seçimi çok iyi düşünüp değerlendirmemiz gerekiyor. Antalya'nın kazanmasını sağlayacak bir tercihin bu şehrin geleceği açısından çok önem taşıdığını ifade etmek isterim. Geçmişte yaptıklarımız yani referanslarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Söz verdiklerimizden fazlasını yapmışız. Bu nedenle vatandaş nezdinde de karne notumuz fevkalade" diye konuştu.

Artık Antalya'ya metro yakışır

Menderes Türel, "Antalya'ya çok önemli projelerin kazandırılması yönündeki gayretlerinin 2019 sonrasında da devam edeceğini vurgulayarak, Bu dönemde artık Antalya'ya metro yakışır. Büyük limandan- Lara Kundu'ya, bir kolu da Varsak'a uzanan yerin altından 25 km'lik bir metro hattına çok hızlı bir şekilde başlamayı düşünüyoruz" dedi.