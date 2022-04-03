Mendebur Lemur kimdir kaç yaşında evli mi? Mendebur Lemur Youtube

Gerçek adı Hakan olan Mendebur Lemur 1998 yılında İstanbul'da doğmuş ve şu an Bursa’da yaşamaktadır. 2020 yılı itibari ile 22 yaşında olan Mendebur Lemur'un kendisinden 3 yaş küçük Harun adında bir erkek kardeşi bulunuyor ve bazı videolarda o da rol alıyor.

Kocaeli Üniversitesi’nde üniversite eğitimini tamamlayan Mendebur Lemur YouTuber’lığın yanı sıra Twitch’te de yayın yapmakta. 6 Aralık 2015 tarihinden beri Youtube’da aktif bir şekilde takipçilerinin karşısında olan Mendebur Lemur, eğlenceli videoların yanında teknolojik ürünleri de tanıtan içerikler hazırlıyor.