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Spor

Menajeri resmen açıkladı! Aitor Cantalapiedra adım adım Beşiktaş'a

İsmi Beşiktaş ile anılan Aitor Cantalapiedra'nın menajeri Beşiktaş ile görüşme halinde olduklarını açıklayarak transfere yeşil ışık yaktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:59:00 -
Menajeri resmen açıkladı! Aitor Cantalapiedra adım adım Beşiktaş'a

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Hollanda Ligi ekiplerinden Twente forması giyen sağ kanat oyuncusu Aitor'u kadrosuna katmak istiyor.

Menajeri resmen açıkladı

Radyospor’a konuşan Aitor'un menajeri Albert Botines, şu ifadeleri kullandı:

"Aitor'un transferi üzerine Beşiktaş ile görüşüyoruz. Başka bir talip daha var. O da Yunanistan'dan Panathinaikos. İki takımla da görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'la yapılan görüşmeler daha hızlı ilerliyor"

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