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Menajeri duyurdu! 'İki ciddi teklif geldi'

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona eren Norveçli oyuncu Linnes'in menajerinden önemli bir transfer açıklaması geldi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:56
Menajeri duyurdu! 'İki ciddi teklif geldi'

950 bin Euro garanti ücreti ile sarı-kırmızılı takımın en az kazanan oyuncularından olan Norveçli sağ bek, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.

26 yaşındaki Linnes'in menajeri Jim Solbakken oyuncusu ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "Martin'e yazın İngiltere Premier Ligi'nden ve İspanya'dan iki ciddi teklif geldi. Ancak Martin Galatasaray'da kalmak istedi ve iki teklifi reddetti. Yakında Martin için Galatasaray yönetimi ile oturup konuşacağız. Neler olacağını göreceğiz.''

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Linnes çok yönlü bir oyuncu. Gerektiğinde joker gibi görev yapabiliyor. Üstelik düzgün bir profesyonel. Kulübede otururken de sorun çıkartmıyor. Galatasaray daha iyisini alamayacaksa Linnes kalmalıdır. Ayrıca Norveçli oyuncunun takım içinde arkadaşlarıyla uyumlu olduğunu da söyleyebiliriz. Sorunsuz ve verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan oyuncular, kulüplerin aradığı isimlerdir. Menajeri aç gözlülük yapmazsa Linnes, Galatasaray'da kalır ve faydalı olur.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 12:56
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