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Menajeri bombayı patlattı: Trabzonspor'dan ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor

Karadeniz ekibi Trabzonspor'dan ayrılan Mustafa Akbaş'ın menajeri Mustafa Özkan, açıklamalarda bulundu. Özkan, "Mustafa Akbaş için Beşiktaş'la anlaştık, imza için bekliyoruz" dedi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 21:54
Menajeri bombayı patlattı: Trabzonspor'dan ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor

Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden ve ismi Beşiktaş ile anılan Mustafa Akbaş için menajeri Mustafa Özkan'dan flaş açıklamalar geldi.

Mustafa Akbaş'ın menajeri Mustafa Özkan Haber61'e açıklamalarda bulunarak futbolcusu için Beşiktaş'la anlaştıklarını ve beklemede olduklarını söyledi.

Özkan, Beşiktaş'ın önce yıldız transferleri açıkladıktan sonra Mustafa Akbaş'a imza attırmayı hedeflediğini kaydetti.

''Beşiktaş ile anlaştık''

Mustafa Özkan basında çıkan iddialarını doğrulayarak ''Beşiktaş iddiaları doğru. Beşiktaş ile görüştük, rakamsal olarak da anlaştık. Ancak şöyle bir şey var; büyük takımlar önce hedef transferleri yapmak, sonra yerli oyuncuları almak istiyorlar. Bu yıllardır böyledir. Önce bir - iki öne çıkan transfer yaparlar sonra yerli oyuncu transferi yaparlar. Bir anlamda tepki çekmemek için bunu yaparlar , amaçları da bu yönde. Görüşmemizin sonrasında 'Bekle' dediler bize. Şuan bekleme aşamasındayız. Daha fazla bekler miyiz onu bilemiyorum 1-2 gün içinde belli olur. Rakam olarak da daha Anadolu'da kazanacağı rakamdan daha iyisine anlaştık, bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 21:54
  1. Beşiktaş
  2. Trabzonspor
  3. mustafa akbaş
  4. Mustafa Özkan

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