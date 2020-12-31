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Ekonomi Memurların aylıksız izin borçlanması tutarı ne kadar?
Ekonomi

Memurların aylıksız izin borçlanması tutarı ne kadar?

Memurların personel kanunlarına göre almış oldukları aylıksız izinleri borçlanma ve bu şeklide hizmetlerinden saydırma hakları söz konusudur. Aylıksız izin borçlanmaları memurun borçlanma başvuru tarihindeki derecesi, kademesi ve o tarihden geçerli memur maaş ve taban kat sayıları göz önünde tutularak hesaplanır. İşte memurun aylıksız izin borçlanma detayları.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:31:00 - 2020-12-31 17:36:08
Memurların aylıksız izin borçlanması tutarı ne kadar?

Memur aylıksız izin borçlanma nedir? Memurlar nasıl aylıksız izin borçlanabilir? Memurların aylıksız izin borçlanması tutarı nasıl hesaplanır? İşte detaylar. Personel mevzuatına göre memurların bazı hallerde aylıksız izinli olarak geçirdikleri süreleri borçlanma hakları mevcuttur. Muhasebetr'nin haberine göre, memuriyete 15.10.2008 tarihi öncesinde başlayan ve aylıksız izin sürelerini borçlanma yapmak isteyen memurların başvuru tarihindeki öğrenim durumları itibariyle göreve giriş derecesi dikkate alınmak suretiyle borçlanma işleminin yapılacağı tarihteki memur maaş katsayısına göre borç tutarı tespit edilmektedir. 15.10.2008 tarihi ve sonrasında memur olanların borçlanacakları tutar, prime esas asgari ve azamî günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32'sidir.

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