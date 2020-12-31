Memurların aylıksız izin borçlanması tutarı ne kadar?

Memur aylıksız izin borçlanma nedir? Memurlar nasıl aylıksız izin borçlanabilir? Memurların aylıksız izin borçlanması tutarı nasıl hesaplanır? İşte detaylar. Personel mevzuatına göre memurların bazı hallerde aylıksız izinli olarak geçirdikleri süreleri borçlanma hakları mevcuttur. Muhasebetr'nin haberine göre, memuriyete 15.10.2008 tarihi öncesinde başlayan ve aylıksız izin sürelerini borçlanma yapmak isteyen memurların başvuru tarihindeki öğrenim durumları itibariyle göreve giriş derecesi dikkate alınmak suretiyle borçlanma işleminin yapılacağı tarihteki memur maaş katsayısına göre borç tutarı tespit edilmektedir. 15.10.2008 tarihi ve sonrasında memur olanların borçlanacakları tutar, prime esas asgari ve azamî günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32'sidir.