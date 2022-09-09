Memurlar kira ve konut fiyatları yüzünden zor durumda!

YENİ AKİT ANKARA

Dünya’yı etkisi altına alan ekonomik kriz Türkiye’de de etkisini gösterirken fırsatçı ev sahipleri kiralarda fahiş fiyat uygulayarak kendi ceplerini doldurmaya çalışıyor. Artan kira fiyatları birçok kiracıyı etkilerken Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“Memur kalıcı çözüm bekliyor”

Ortalama bir memur maaşının sosyal yardımlarla birlikte 10 bin TL olduğunu hatırlatan Yazgan, 3 büyük ilimizdeki ortalama kira fiyatlarının 6 bin 900 TL. Memurumuz bu şartlarda bu maaşlarla nasıl geçinecek. Hükümetin hayata geçirdiği sosyal yardım projelerini olumludur ancak bu adımların yetersizdir. Memur geçici değil kalıcı çözümler bekliyor. Geçim sıkıntısı nedeniyle fırsatını bulan kamu görevlileri artık küçük şehirlere gitmek istiyo. 3 büyük ilimiz öncelikli olmak üzere 81 kentte lojman ve kira yardımları hayata geçirilmeli. Benzer sıkıntıların diğer illerde de ortaya çıkması an meselesi” dedi.

“3 Büyüklehirde memur kalmayacak”

Ankara, İstanbul ve İzmir de yaşayan bir memur için kira, ulaşım ve gıda giderlerini rakamlar vererek anlatan Yazgan, “Hükümetimiz kamu görevlilerinin sesini duysun. Böyle giderse kiralar ve hayat pahalılığı nedeniyle 3 büyük ilimizde görev yapacak memur kalmayacak. Kamu çalışanları geçim sıkıntısı korkusundan büyük illerimize gelmeye korkuyor. TÜİK’ in verilerine göre 3 büyük ilimizde ortalama ev kiraları; Ankara’da 5 bin 250 TL İstanbul’da 8 bin 800 TL İzmir’de ise 6 bin 700 TL Bu illerde yaşayan 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve ulaşım giderleri ise aylık 7 bin 700 lira. Bu harcamalara elektrik, su, giyim, eğitim ve sağlık gibi gider kalemleri eklendiğinde ortaya çıkan aylık toplam tutar 22 bin 500 lira. Bekâr bir çalışanın tek başına ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 9 bin TL. Maaşı ortalama 10 bin TL olan bir memurun bu şartlarda büyük şehirlerde geçinmesi imkânsız. Rakamlar ortada, hal böyle olunca memurlar zorunlu olmadıkça 3 büyük ilde görev yapmayı artık tercih etmiyor ve fırsatını bulduğunda da başka yerlere tayin istiyor” diye konuştu.

“Turizm bölgelerinde de memur zor durumda”

Benzer problemlerin turizm bölgelerindeki il ve ilçelerde de yaşandığının altını çizen Yazgan, “Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Didim gibi şehirlerde, yerli ve yabancı turistler nedeniyle kira ve konut fiyatlarının fahiş rakamlara yükseldi. Kira giderine gıda ve ulaşım masrafları da eklendiğinde memurun bu şehirlerde de ekonomik açıdan nefes alması imkansız. 3 büyük kent ve turizm bölgelerinde görev yapan kamu çalışanları başta olmak üzere “81 ilde kira ve lojman yardımları hayata geçirilmeli” çağrısını yineledi.