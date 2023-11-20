Memurlar da borçlanarak erken emekli olabilecek!

Erken emekli olmak isteyen kamu çalışanlarının da borçlanma, isteğe bağlı sigorta başta olmak üzere bir dizi sosyal hakkı bulunuyor. En az 10 yı lmemur olarak çalışıp görevinden kendi isteğiyle ayrılan isteğe bağlı sigortayla prim yatırarak emekli olabilir. İşte 'Memur da borçlanarak erken emekli olabilecek!' başlıklı haberin devamı.

Kamuda, 3 milyonun üzerinde 657 sayılı Kanuna tabi memur, 2 milyona yakın sürekli işçi, sözleşmeli olmak üzere 5 milyona yakın kamu çalışanı bulunuyor.

TARİH ÖNE ÇEKİLECEK

Bunun için Eylül 2004'ten önce işi bırakanların 3 ay, bu tarihten sonra ayrılanların da 6 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması gerekiyor. Memuriyetten ayrılıp emekli aylığını yeniden almaya başlayanların kesildiği süre içindeki zamlar, iyileştirmeler açısından bir hak kaybı söz konusu olmuyor. Ekim 2008'den sonra ilk defa memur olup bu tarihten önceki SSK, Bağ-Kur, özel sandık kapsamındaki sigortası olanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik askerlik, öğrencilik, yurtdışı hizmet borçlanmaları geçerli sayılıyor. Borçlandıkları süre emeklilik hesabında dikkate alınacak, sigorta başlangıçları öne çekilecek.

KONUYLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER:

● Kamudan emekli oldum ticaret yaparsam destek primi ödemem gerekiyor mu? Emekli olduktan sonra kimlerin hem aylık hem destek primi ödeyerek çalışacağı sosyal güvenlik sistemine katılım durumuna göre değişiyor. Reformun yapıldığı 2008 öncesi ve sonrası sisteme girenler arasında ayrım bulunuyor. Reform sonrası işe girenlerden Bağ- Kur sigortalılarından kesintiye 2016'da son verildi. Ticaret yapanın emekli aylığı kesilmez.

● Borçlanma imkanı sağladığı karar bütün memurları kapsıyor mu? Ekim 2008 sonrası memur olarak çalışıp öncesinde sigortalılığı olanlara borçlanma imkanı getirildi. İlk sigortalı oldukları tarih Ekim 2008 sonrası çalışmaya başlayan memurları kapsamayacak, borçlandıkları süreler sigorta başlangıcını öne çekmeyecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

● Sonradan engelli olan memur da erken emekli olabilir mi? Çalışmaya başladıktan sonra tıbbi raporlara göre çalışma gücündeki kayıp oranı yüzde 50-59 arasında olanlar en az 5 bin 760 gün prim ödeyerek istediği zaman emekli olabilir.

● Memurlar ücretsiz izin dönemini borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir mi? Memuriyete 8 Eylül 1999'dan önce başlayanlar ücretsiz izin dönemini borçlanarak emekli olabiliyor. Ekim 2008'den önce başladıysanız aylıksız izinli geçen süreleriniz eski derecenizde değerlendirilecek. Emeklilikten 6 ay önceden aylıksız izin süresinin borçlanılması gerekiyor.

Memurlar da borçlanarak erken emekli olabilecek!