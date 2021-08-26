Memura ikramiye ne kadar? Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar? Memura ne kadar toplu sözleşme ikramiyesi verilecek?

Memur ikramiye 2022 ve 2023’te ne kadar? Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 artış yapıldı. Artış, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşme kapsamında yüzdelik artışların yanında farklı kalemlerde artışların da olduğu dile getirdi. Bakan Vedat Bilgin, "Hizmet kolları düzeyinde hem genel sözleşme şartlardan yararlanma konusunda bir sendika enflasyonu var. Merdiven altı diyebileceğimiz yapılar var. Onların da önüne geçebilmek için yüzde 1 örgütlenme düzeyi olan sendikaların bundan istifade edebilmesini kararlaştırdık.” dedi.

Memura ne kadar toplu sözleşme ikramiyesi verilecek?

Bakan Bilgin toplu sözleşmeye ilişkin olarak şunları söyledi: "Memur-Sen Konfederasyonumuzun seyyanen zam talebi vardı. Biz seyyanen zammı karşılama konusunda uzlaştığımız rakamları dikkate aldığımız zaman onun getireceği yükün artık bir sosyal uzlaşmadan çok, ekonomik bir soruna dönüşmemesi için bir başka öneride bulunduk. 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan yaklaşık 2 milyon sendika üyesi çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira olarak önerdik. Bu konuda da bir uzlaşmaya vardık. Ben yaptığımız sözleşmenin tam anlamıyla bir sosyal dayanışma yaratacak, sosyal politika örneği olduğunun altını çizmek istiyorum. Türkiye tarihinde bu düzeyde yapılmış en yüksek oranları içeren bir sözleşmedir."