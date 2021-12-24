Memura ek zam ocakta verilecek mi? Memura ek zam gelecek mi ne kadar ek zam var?

Memura ek zam ne kadar olacak? Memur 2022 zam haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve beraberinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le kritik bir göüşme gerçekleştirdi.

Memur ek zam son dakika haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen ve Kamu-Sen Başkanları ile beraberinde Bakan Bilgin'le ek zam konusunu görüştü. 17.00 sularında başlayan görüşme yaklaşık 20 dakika sonra sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Memur-Sen Başkanı Yalçın, "Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde ek zam, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro beklentimizi anlattık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı Bilgin ile bir araya geleceğiz" dedi.

Memura ek zam yapılacak mı?

Toplantı sonrası Twitter'dan açıklama yapan Memur-Sen Başkanı Yalçın, "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık. Gelir Vergisine ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte, sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini; düzenlemeyle, kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik. Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin biran önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik. Toplu sözleşme hükmümüz gereği 3600 ek gösterge/ek göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz" dedi.

Memura ek zam ocakta verilecek mi?

Ek zam için Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geleceklerini söyleyen Yalçın 'Ocak 15'e yetişecek şekilde bir çalışma yapacağız.' dedi. Ocak ayında memur ve memur emeklisine yapılacak zam tutarı, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarıyla netleşecek. Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.