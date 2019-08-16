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Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti- Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci:- "Bu teklifin gözden geçirilerek revize edilmesi gerekir. Şayet revize edilmezse sendikalar da örgütlü bir güç olarak iş bırakma dahil demokratik tepkilerini ortaya koymaktan imtina etmeyecektir"- KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz:- "Bunu kabul etmek mümkün değildir. Açlık sınırının 2 bin 100 lira, yoksulluk sınırının 6 bin 800 lira olduğu bir ülkede siz kamu emekçisine yüzde 3 teklif edemezsiniz"

16 Ağustos 2019 Cuma 18:21
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı

ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetin memur ve memur emeklilerine 2020-2021 yılları için yaptığı zam teklifine dair, "Bu teklifin gözden geçirilerek revize edilmesi gerekir. Şayet revize edilmezse sendikalar da örgütlü bir güç olarak iş bırakma dahil demokratik tepkilerini ortaya koymaktan imtina etmeyecektir." dedi.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında dördüncü toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Kamu İşveren Heyeti adına hükümetin zam teklifini açıkladı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, toplantının ardından hükümetin teklifiyle ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Kendi talepleri ile hükümetin teklifi arasında ciddi bir farkın olduğunu belirten Kahveci, şöyle konuştu:

"Konfederasyon olarak yapılan teklifi kabul etmiyoruz. Gerçekleşen enflasyon üzerinden bir değerlendirme yapılıp, 2020 ve 2021 yılı zamlarının o şekilde masaya getirilmesi gerektiğini dile getirmiştik. Hükümet bırakın gerçekleşen enflasyonu, kendisinin hedef enflasyonu kadar bir artışı dahi masaya getirmedi. Hükümetin kamuoyu ile paylaştığı hedeflediği enflasyon 14,6. Bu rakamların dahi çok çok altında bir teklifle bize geldi. Bu teklifin gözden geçirilerek revize edilmesi gerekir. Şayet revize edilmezse sendikalar da örgütlü bir güç olarak iş bırakma da dahil demokratik tepkilerini ortaya koymaktan imtina etmeyecektir."

Kahveci, yetkili konfederasyon Memur-Sen'in teklife karşı ortaya koyacağı kararlılığa destek vereceklerini bildirerek, "Bu rakamları biz hiçbir şekilde müzakere edilebilir görmüyoruz. En düşük devlet memuru maaşına yansıması 105 lira." dedi.

Oransal artış dışındaki taleplerine karşılık bulamadıklarını da aktaran Kahveci, refah payı ve bayram ikramiyesi gibi taleplerine hükümetten bir karşılık gelmediğini söyledi.

- "Pazarlık edilebilir, görüşülebilir bir teklif olsaydı bu değerlendirilirdi"

KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetin teklifinde 3600 ek göstergenin, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasının, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinin ve vergi yükünün hafifletilmesinin olmadığını dile getirdi.

Hükümetin 2020'nin birinci altı aylık döneminde yüzde 3,5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021'in birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5'luk zam teklifini eleştiren Gürbüz, şunları kaydetti:

"Yapılan vahim bir teklif. Ülkedeki halkın enflasyonu yüzde 30. Yüzde 30 enflasyona yüzde 3 teklif vermek alay etmektir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Açlık sınırının 2 bin 100 lira, yoksulluk sınırının 6 bin 800 lira olduğu bir ülkede siz kamu emekçisine yüzde 3 teklif edemezsiniz. Yüzde 3 teklif şu demektir; bu masa kamu emekçilerine ve ilgili konfederasyonları manipüle etmeye yönelik biçimsel bir masadır. Pazarlık edilebilir, görüşülebilir bir teklif olsaydı bu değerlendirilirdi."

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:21
  1. 5. Dönem Toplu Sözleşmesi
  2. KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz
  3. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci

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