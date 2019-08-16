Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı

ANKARA (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memur ve memur emeklilerine 2020-2021 yılları için yaptığı zam teklifine dair, "Yeni bir teklif bekliyoruz, bu teklifi yok sayıyoruz." dedi.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında dördüncü toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Kamu İşveren Heyeti adına hükümetin zam teklifini açıkladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, toplantının ardından hükümetin teklifiyle ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetten makul bir teklif beklerken, "malul" bir teklifin geldiğini ifade eden Yalçın, "Ne Memur-Sen'in teklifleri ne sahanın istekleri ne de piyasanın gerçekleriyle uyumlu bir teklif değil bu." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin teklifinin düşük olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Büyüyen ekonomi yok, güçlü Türkiye yok. Sosyal hukuk devleti yok. Gecikme faizine yüzde 25 zam yapıldı biliyorsunuz. Elektrik ve doğal gaz zammı ortada. Rakam ifade etmeye bile gerek yok. Memur ve emeklilerin giderlerindeki fiyatlar arttı. Bunu bütün çalışan kesim olarak hissediyoruz. Sıra gelir kalemlerindeki artışı yapmadaydı. Bu anlamda bu teklifi son derece cılız buluyoruz. Bu oranlar ne gerçekçi ne de yeterli. Yeni Ekonomik Plan ile dengelemeden bahsedildi ve dengeleme süreci hedeflenmişti. Siyasi irade 'bu dengelemeyi sağlıyoruz' diyor. Kur düştü, faiz oranları düştü, cari fazla var. Bize getirilen teklif kamu görevlilerinin bütçesinde bir dengelemeyi içermiyor. Dolayısıyla, yeni bir teklif bekliyoruz, bu teklifi yok sayıyoruz. Teklif makul bir teklif değil, malul bir teklif. Sayın Bakan, Kamu İşveren Heyeti Başkanı, 'bütçe gerçeği' dedi. Bu teklif ne bütçe gerçeği ile ne de ülke gerçeği ile uyumlu. İkisiyle de uyumsuz. Onun için biz buradan ayrılıyoruz ve yeni bir teklifi bekliyoruz."