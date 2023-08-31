Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Buna göre; 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu.
2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.
İşçi emeklisinin maaşı ne olacak?
Gözler memur maaşının yarısından bile az maaş alan işçi emeklisinin maaşlarına yapılacak ara zamma çevrildi.