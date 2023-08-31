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Ekonomi Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
Ekonomi

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-31 14:04:00 -
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Buna göre; 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu.

2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

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