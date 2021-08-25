Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı Resmi Gazete

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammını içeren 6. Dönem Toplu Sözleşmesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesine dair tebliğe göre, memurların maaşlarına, memur emeklilerinin aylıklarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Tebliğde, maaş zamlarının yanında, kamu görevlilerinin geneli ve 11 hizmet koluna dair kazanımlar ayrıntılarıyla yer aldı.