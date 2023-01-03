Memur ve emekli için büyük gün bugün! İşte tahmini zam oranlarıyla yeni maaşlar

Milyonlarca memur ve emeklilere yapılacak zam oranları, bugün açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle netlik kazanacak.

Başta memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından bugün açıklanacak.

Aralık ayı enflasyonuyla 2022'nin temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek. 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 15,11.

Aralık enflasyonunun da toplanması sonucu oluşan orana refah payının eklenip eklenmeyeceği merak konusu.

Asgari ücrete yapılan zammın memurlar için bir mihenk taşı olduğunu ifade eden Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu yüksek asgari ücret zammının da göz önünde bulundurularak refah payının daha yüksek belirlenmesi öngörülmektedir" dedi.

Memur maaşlarına ek zam talebi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktaki görüşmede, sendika temsilcileri memur maaşlarına ek zam talep etti.

"Birçok seçenek var"

Kamu görevlilerinin durumunun bir an önce görülmesini ve bu ocakta enflasyon farkıyla beraber yüzdelik zammın yansıyacağı zamla birlikte ek bir zammın yapılmasının zaruret olduğunun altını çizen Yalçın, şöyle devam etti:

"Bunu bir kez daha ifade ettik ve temel beklentimizi ortaya koyduk. Bu nasıl yapılabilir konusunda, memurlar için zam yapmanın bir çok seçeneği var. Siz bunu taban aylığa yaparsınız, seyyanen zam yaparsınız, oran olarak yüzdelik zam yaparsınız, bir kısmını oran bir kısmını seyyanen yaparsınız. Onun için kamu görevlilerinin bordrolarında çeşitli kalemler var. Yeterki bu anlamda ek zam yapılması konusundaki karar verilmiş ve çalışanların beklentileri görülmüş olsun."

"Kadro bekleyenler var"

Tamamı sözleşmeli olan kurumlardaki personelin durumuna ilişkin temel yaklaşımlarını bir kez daha paylaştıklarını aktaran Yalçın, şunları söyledi:

"Memur işi yapan işçiler bunlar memur kadrosu bekliyor bu konudaki talebi aktardık. Kadroya geçen personelin emekli aylığı noktasında mağduriyet üretilmemesi hususunda genel yaklaşımımızı iletme imkanı bulduk. Ek gösterge düzenlemesi konusunda da kamuoyuna 5 milyon 300 bin insanı ilgilendiren büyük bir düzenleme yapıldığı için bu konuda memnuniyetimizi ifade etmiş fakat orada şefler, teknikerler başta olmak üzere bu ek gösterge düzenlemesinde adalet ve hakkaniyetin tamamen sağlanması ve birinci dereyece kadar yükselenlerin 3600 ek gösterge alabilmesi emekli olabilmesi konusundaki beklentimizi bir kez daha ifade etme fırsatı bulduk."

Gelir vergisi tarifelerinde değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesinin belirlendiğini açıkladı:

"Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

Asgari ücret istisnası ile gelir ve damga vergisi muafiyeti bu yıl da uygulanacak

2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.

Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz."

En düşük memur maaşı

Şu anki maaş: 9 bin 105 TL

Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL

Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL

Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL

En düşük memur emeklisi aylığı

Şu anki maaş 3 bin 500 TLEn düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da yeni yılda artırılması bekleniyor. Bu rakam henüz belirlenmedi.MEMUR

Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)

Yüzde 20 zam: 11 bin 648 TL

Yüzde 30 zam: 12 bin 691 TL

Yüzde 40 zam: 13 bin 589 TL

ÖĞRETMEN

Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 958 TL

Yüzde 40 zam: 17 bin 186 TL

POLİS MEMURU

Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)

Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL

Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL

Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL

UZMAN DOKTOR

Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 22 bin 623 TL

Yüzde 30 zam: 24 bin 508 TL

Yüzde 40 zam: 26 bin 394 TL

HEMŞİRE

Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)

Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL

Yüzde 40 zam: 16 bin 559 TL

AVUKAT

Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 18 bin 582

Yüzde 30 zam: 20 bin 130

Yüzde 40 zam: 21 bin 679

MÜHENDİS

Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 19 bin 446

Yüzde 30 zam: 21 bin 66

Yüzde 40 zam: 22 bin 687

TEKNİSYEN

Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)

Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TL

Yüzde 30 zam: 13 bin 130 TL

Yüzde 40 zam: 14 bin 140 TL

VAİZ

Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Derece 1/4)

Yüzde 20 maaş: 15 bin 302

Yüzde 30 maaş: 16 bin 577

Yüzde 40 maaş: 17 bin 852

PROFESÖR

Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam:31 bin 180 TL

Yüzde 30 zam: 33 bin 779 TL

Yüzde 40 zam: 36 bin 377

GENEL MÜDÜR

Genel Müdür: Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 35 bin 770 TL

Yüzde 30 zam: 38 bin 751 TL

Yüzde 40 zam: 41 bin 732 TL

Şube müdürü

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)

Yüzde 20 zam: 19 bin 17

Yüzde 30 zam: 20 bin 602

Yüzde 40 zam: 22 bin 187

Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.