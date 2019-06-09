0553 313 94 23

Memur-Sen’e göre açlık sınırı 2 bin 390 lira

Memur-Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, sendika genel merkezi tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 390 TL, yoksulluk sınırının ise 6 bin 532 TL olarak tespit edildiğini söyledi.

09 Haziran 2019 Pazar 11:39
Memur-Sen’e göre açlık sınırı 2 bin 390 lira

Memur-Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, sendika genel merkezi tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 390 TL, yoksulluk sınırının ise 6 bin 532 TL olarak tespit edildiğini söyledi.


Memur-Sen Konfederasyonunun yaptığı araştırmaya göre Mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 390 lira 86 kuruş, yoksulluk sınırının ise 6 bin 532 lira 26 kuruş olarak açıklandığını aktaran Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, Mayıs ayında Nisan ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,14’lük bir düşüş yaşandığını söyledi. Çoban,Mayıs ayında özellikle gıdada en büyük artışların yüzde 24,68 artışla yer fıstığı fiyatında, yüzde 24,34 artış ile limon, yüzde 22,26 artışla kivi, yüzde 18,91 artışla havuçta; en çok göze çarpan düşüşlerin ise yüzde 54,56 azalışla sivri biber, yüzde 45,42 azalışla kuru soğan, yüzde 33,30 azalışla salatalık, yüzde 28,74 azalışla domates, yüzde 27,97 azalışla taze fasülyede yaşandığını belirtti.



Giyim ve Haberleşme Madde fiyatlarında artış yaşandı


Sendikanın araştırmasına Mayıs ayında Nisan ayına göre giyim fiyatlarında ortalama yüzde 2,34’lük bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 6,42 artışla takım elbise, yüzde 5,65 artışla ceket, yüzde 5,65 artışla eşofman madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Nisan ayına yüzde 2,58 azalışla erkek sweatshirt, yüzde 1,25 azalışla erkek spor ayakkabısı madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Mayıs ayında Nisan ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,67’lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,83 artışla cep telefonu görüşme ücreti, yüzde 0,5 azalışla telefon onarımı madde fiyatlarında olduğu gözlendi.



Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında düşüş yaşandı


Aydınlanma madde fiyatında ise Mayıs ayında Nisan ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Mayıs ayında Nisan ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,71’lik bir artış gözlenirken; Mayıs ayında Nisan ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,96’lık bir artış oldu. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,35’lik bir düşüş gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 2,07 artışla tıraş malzemeleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Nisan ayına göre yüzde 5,61 azalışla parfümler madde fiyatında düşüş gözlemlendi.



Sağlık madde fiyatları da arttı


Mayıs ayında Nisan ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,27’lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,42 artışla tansiyon aleti, yüzde 0,36 azalışla diş dolgu ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,22’lik bir artış olduğu belirlendi. Nisan ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 4,99 artışla şehirlerarası otobüs ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Nisan ayına göre yüzde 0,09 azalışla kargo gönderme ücreti fiyatında düşüş gözlemlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Beşiktaş’ta kadına çarpan sürücü bir an olsun başından ayrılmadı
    1. (Özel) Beşiktaş’ta kadına çarpan..
    2. Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır..
    3. Yavru karaca zirai ilaçlardan..
    4. Duyun artık bu sesi ve rezalet bitsin!..
    5. Türkiye'den çıkan gemi İsrail..
    6. Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın..
    7. Can dostlarımız unutulmadı
    8. İmamoğlu'nun skandal sözlerinden sonra..
    9. Çocuklarınıza sağlıklı içecekler..
    10. Mavi bayraklı plajlar bakımdan geçiyor
    11. ABD'de Trump ve Pentagon arasında isim..
    12. İş dünyasının temsilcileri konuştu:..
    13. Van Kalesi’nin güneyinde ot yangını
    14. Yaralı ördeğin imdadına zabıta..
    15. EGO’dan bir hizmet içi eğitim daha
    16. Tatilcilerin "bungee jumping" heyecanı
    17. Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli..
    18. (Özel) 200 binlik ilçe 2 milyona..
    19. Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında..
    20. Belgrad Ormanları’na atlı koruma
    21. Trafik polisleri uyarı levhasına..
    22. TBMM başkanından Osman Zolan’a ziyaret
    23. ’Kadın Emeği Festivali’ Sertab Erener..
    24. Garam masala nedir? Nelerde kullanılır?
    25. Kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan genç..
    26. Şehidin anne ve babası, oğullarının..
    27. Dişi kırıldı, hayatının şokunu yaşadı!..
    28. Porsuk Çayı'nda balık tutma yarışı
    29. Afyonkarahisar’da 3,5 büyüklüğünde..
    30. Engelliler sanatla para kazanıyor
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"