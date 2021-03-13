Memur maaşı zammı ve asgari ücret zammı artacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan merakla beklenen Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı. Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, pakette 850 bin esnafa yönelik gelir vergisi muafiyetinin yer aldığına dikkat çekti.

Öncelikli gündem maddelerinden birisi de enflasyonla mücadele alacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır.” dedi.

Memur maaşı zammı ve asgari ücret zammı nasıl belirlenecek?

Enflasyonla mücadelede beklentilerin yönetilmesi, enflasyon ataletinin kırılmasının da önemine değinilen yeni pakette bu amaç ile kamunun yönettiği ve yönlendirdiği artışlar için gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyonun kullanılacağı ilan edildi. Böylelikle milyonlarca çalışan için büyük önem taşıyan memur maaşı zammı ve asgari ücret zammı oranı için kullanılan enflasyon rakamı için hedef enflasyon kriteri devreye sokuldu. Bundan sonra yapılacak olan zamlar gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyon üzerinden hesaplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile yeni ekonomi reformu paketi kapsamında kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlarda gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyonun kullanılacağı ilan edildi.

Emekli maaşı ne kadar?

TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı. TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükseldi.