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Memur maaşı ne kadar oldu? Memur ve emekliye ek zam müjdesi!

Memur ve emeklilere zam ne kadar oldu? Milyonlarca memurun gözü kulağı ek gösterge ile ilgili yapılacak düzenlemedeydi. Meclis’e sunulacak tasarıyla, memur emeklisinin maaşı yaklaşık 650 TL, ikramiyeler de en az 20 bin lira artacak. İşte yeni memur maaşı...

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:02
Memur maaşı ne kadar oldu? Memur ve emekliye ek zam müjdesi!

Memur ve emeklilere zam ne kadar oldu? Milyonlarca memurun gözü kulağı ek gösterge ile ilgili yapılacak düzenlemedeydi. Meclis’e sunulacak tasarıyla, memur emeklisinin maaşı yaklaşık 650 TL, ikramiyeler de en az 20 bin lira artacak. İşte yeni memur maaşı...

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle idarecilere, 3600 ek gösterge müjdesi geçen sene mayısta açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve geçtiğimiz mart ayında tekrar konuyla ilgili açıklama yaptığı ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanlarıyla bölge müdürleri de girdi. Söz konusu düzenlemeyle ilgili taslağın temmuz ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor.

3600'E ÇIKARILACAK

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla, daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200’den 3 bine ve 3600’e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

İKRAMİYE ARTACAK

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 650 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740 lira artacak. Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla emekli ikramiyesinde de çok önemli artış söz konusu olacak.

25 YIL HİZMETTE 21 BİN LİRA FARK

25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak. Emekli ikramiyeleri 20 bin 934 lira artacak. 30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 98 bin 814 liradan 123 bin 935 liraya çıkacak ve 25 bin 121 lira daha fazla ikramiye alacaklar. Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi, 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya çıkacak, emekli ikramiyesi de 29 bin 308 lira artacak.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:02
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